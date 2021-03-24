   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

الشيخ عياش بن تقية أكبر تونسي يتلقى أول جرعة من تلقيح فايزر

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 11:37 قراءة: 0 د, 26 ث
في إطار تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، سجّل المركز الجهويّ للتلقيح بالمنستير يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 تطعيم الشيخ عيّاش بن تقيّة البالغ من العمر 102 سنة بالجرعة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي ليصبح بذلك أكبر تونسيّ يتلقّى اللقاح ضدّ فيروس كورونا إلى حد الآن.

وتجدر الإشارة أنّ عيّاش بن تقيّة قام بالتسجيل على منصّة Evax الموضوعة للغرض وقد تلقّى الدعوة عبر تقنية الإرسالية القصيرة SMS بوصفه من المعنيّين بالأولويّة الأولى لحملة التلقيح الوطنية والتي تشمل الإطار الطبّي والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.


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