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عبير موسي تثير الفوضى مجددا في البرلمان ... وتزعم تعرّضها لاعتداء بالعنف من طرف نائب من النهضة

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 10:55 قراءة: 0 د, 24 ث
أثارت الثلاثاء 23 مارس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الفوضى في مجلس النواب بعد مداخلات لزملائها النواب عبّروا من خلالها عن انتقادهم لممارساتها.

وحاولت عبير موسي في أكثر من مناسبة مقاطعة مداخلات زملائها الذين عبّروا عن تنديدهم الشديد بممارسات عبير موسي تجاه اعوان البرلمان والصحفيين.


وبعد ذلك غادرت عبير موسي قاعة الجلسة قبل أن تعود وتثير الفوضى في قاعة الجلسة مدعية اعتداء نائب من النهضة عليها ما دفع رئيس الجلسة سميرة الشواشي الي رفع الجلسة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222844

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 23 Mars 2021 à 11h 31m |           
مازالو يناديو فيها السيدة ... هي تنكح فيهم بكل الاشكال وهوما يقولولها السيدة ... يسود سعدها ويحمم وعدها قولو امين ...



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