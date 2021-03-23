عبير موسي تثير الفوضى مجددا في البرلمان ... وتزعم تعرّضها لاعتداء بالعنف من طرف نائب من النهضة

أثارت الثلاثاء 23 مارس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الفوضى في مجلس النواب بعد مداخلات لزملائها النواب عبّروا من خلالها عن انتقادهم لممارساتها.وحاولت عبير موسي في أكثر من مناسبة مقاطعة مداخلات زملائها الذين عبّروا عن تنديدهم الشديد بممارسات عبير موسي تجاه اعوان البرلمان والصحفيين.وبعد ذلك غادرت عبير موسي قاعة الجلسة قبل أن تعود وتثير الفوضى في قاعة الجلسة مدعية اعتداء نائب من النهضة عليها ما دفع رئيس الجلسة سميرة الشواشي الي رفع الجلسة.