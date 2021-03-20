بيان حزب التكتل في الذكرى 65 لاستقلال: تونس في خطر

بلاغ صحفي -

يحيي الشعب التونسي الذكرى الخامسة والستين لإعلان الاستقلال. بهاته المناسبة المجيدة.ننحني إجلالاً على أرواح شهداء ثورة التحرير الوطني وقادتهاتأتي هاته الذكرى وتونس تعيش أعتى أزمة في تاريخها الحديث سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والصحي. هاته الأزمة تهدد استقرار البلاد، والانتقال الديموقراطي، وكيان الدولة، واستقلالها. في هذا الظرف العصيب نهيب بكل القوى الملتزمة باستقلال البلاد والانتقال الديموقراطي وبأهداف ثورة الحرية والكرامة أن تقف لانتشال البلاد من خطر الانهيار الوشيك. كما ندعو رئيس الدولة المسؤول الأول على حماية الوطن والضامن احترام الدستور ان يتحرك من أجل إنقاذ الوطن من التفكك وتنظيم حوار وطني.كفيل بإخراج البلاد من الأزمة وإعادة الأمل لدى كل فئات الشعب.عاشت تونس حرة وابية.المجد والخلود للشهداء.خليل الزاوية رئيس حزب التكتل