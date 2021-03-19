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الغنوشي يزور العامل بمقهى البرلمان معبرا عن تضامنه أمام هرسلة موسي‎

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 20:27 قراءة: 0 د, 21 ث
ادى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي زيارة إلى مقهى البرلمان، للتعبير عن تضامنه مع العامل بالمقهى صابر سعد بعد هرسلته من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى .

واكد الغنوشي انه يتضامن مع العامل بعد تعرضه للضغط من قبل عبير موسي واتباعها داعيا إلى احترام كل الموظفين والاعوان.
وأكد الغنوشي انه لا مجال لارباك الوضع في البرلمان تحت اية ذريعة.





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