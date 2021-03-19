بولبابه سالم للصباح : الطبوبي يقود مبادرة جدية جديدة لحل الأزمة

باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يقوم بمساعي كبيرة لحلحلة الأزمة السياسية و يجري لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين و المنظمات الوطنية كما التقى بنائب رئيس البنك الدولي و الهدف هو الخروج من الأزمة و تحقيق الاستقرار بما يخدم التحديات الاقتصادية و الاجتماعية.



و يبدو أنه استطاع اختراق الجمود الموجود بعد ان هدد بخطة بديلة لتحميل المسؤولية لمن يرفض الحوار و ستكون الأيام القادمة حاسمة و من المرجح إنهاء حالة القلق التي يشعر بها التونسيون ،، و اعتبر بولبابه سالم ان تصريحات سامي الطاهري حول الإضراب السياسي هو للضغط على الجميع من أجل تجاوز الأزمة .



