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بولبابه سالم للصباح : الطبوبي يقود مبادرة جدية جديدة لحل الأزمة

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يقوم بمساعي كبيرة لحلحلة الأزمة السياسية و يجري لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين و المنظمات الوطنية كما التقى بنائب رئيس البنك الدولي و الهدف هو الخروج من الأزمة و تحقيق الاستقرار بما يخدم التحديات الاقتصادية و الاجتماعية.

و يبدو أنه استطاع اختراق الجمود الموجود بعد ان هدد بخطة بديلة لتحميل المسؤولية لمن يرفض الحوار و ستكون الأيام القادمة حاسمة و من المرجح إنهاء حالة القلق التي يشعر بها التونسيون ،، و اعتبر بولبابه سالم ان تصريحات سامي الطاهري حول الإضراب السياسي هو للضغط على الجميع من أجل تجاوز الأزمة .

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