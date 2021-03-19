عياض اللومي: سنقاضي قيس سعيّد والزوجان عبّو في المحاكم التونسية والدولية

أعلن الجمعة 19 مارس، رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض اللومي أن الحزب يتجه لمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والزوجان محمد وسامية عبّو بتهمة " فبركة ملف سجن نبيل القروي".واتهم عياض اللومي في حوار على الاذاعة الوطنية رئيس الجمهورية وما وصفه بحزامه السياسي بالتدخل في القضاء وبالعمل على الابقاء على رئيس حزبه نبيل القروي في السجن، معتبرا أنّه لم تعد هناك دولة وأنّ تسريبات محمد عمّار “فضيحة” لافتا الى أنّ القروي سيجد أمامه قضايا أخرى في صورة خروجه من السجن.وقال اللومي “الحزب في حالة استنفار لأننا نعيش مظلمة كبيرة مسلطة على رئيس الحزب وهي مسلطة من خلاله على رجال الاعمال في تونس ورجال السياسة ونبيل القروي يحاكم اليوم لكونه نبيل القروي “.وتابع “ذكر محمد عمار في التسريبات أن رئيس الجمهورية وحرمه ونادية عكاشة ومحمد عبو هدفهم هو تفكيك القضاء والتدخل فيه وألاّ يغادر القروي السجن” وان “الملفات مخدومة على قاعدة” وان “القروي اذا خرج من هذه القضية فهناك قضايا اخرى مجهزة له …هذه لم تعد دولة".