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عياض اللومي: سنقاضي قيس سعيّد والزوجان عبّو في المحاكم التونسية والدولية

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 14:37 قراءة: 0 د, 50 ث
أعلن الجمعة 19 مارس، رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض اللومي أن الحزب يتجه لمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والزوجان محمد وسامية عبّو بتهمة " فبركة ملف سجن نبيل القروي".

واتهم عياض اللومي في حوار على الاذاعة الوطنية رئيس الجمهورية وما وصفه بحزامه السياسي بالتدخل في القضاء وبالعمل على الابقاء على رئيس حزبه نبيل القروي في السجن، معتبرا أنّه لم تعد هناك دولة وأنّ تسريبات محمد عمّار “فضيحة” لافتا الى أنّ القروي سيجد أمامه قضايا أخرى في صورة خروجه من السجن.
وقال اللومي “الحزب في حالة استنفار لأننا نعيش مظلمة كبيرة مسلطة على رئيس الحزب وهي مسلطة من خلاله على رجال الاعمال في تونس ورجال السياسة ونبيل القروي يحاكم اليوم لكونه نبيل القروي “.


وتابع “ذكر محمد عمار في التسريبات أن رئيس الجمهورية وحرمه ونادية عكاشة ومحمد عبو هدفهم هو تفكيك القضاء والتدخل فيه وألاّ يغادر القروي السجن” وان “الملفات مخدومة على قاعدة” وان “القروي اذا خرج من هذه القضية فهناك قضايا اخرى مجهزة له …هذه لم تعد دولة".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222641

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 16h 34m |           
تصريحات جوهر بن مبارك عن اقالة الفخفاخ هي اكبر حجة على كذب ومخالفة الدستور من طرف قيس !!!

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 15h 43m |           
Voilà ce qui se passe tous les jours .Chacun condamne l'autre sans s'intéresser à cette situation socio-économique précaire.

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 15h 34m |           
سي الومي، لا تجعلها قضية شخصية، خاصة وأن الأدلة ضعيفة جدا ومن الصعب اثبات الحجة، ما
دامت القرارات والأحكام صادرة عن قضات
أنصحك بالخيانة العضمي في ما يخص تعامله مع قوى و دول أجنبية خاصة في مساعدته عبر التأثير على مواقع التواصل الاجتماعية وجعل الشباب يصوتون له بكثرة في الدور الأول
بنفس الطريقة التي تدخل بها بوتين في انتخاب ترمب
والانقلاب على الدستور وتعطيل سير الدولة ، الافتراء وقضية الظرف المسموم، ورشوة التلاقيح و و و و



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