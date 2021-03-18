فريد بلحاج: البنك الدولي يجدّد التزامه بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة الحسّاسة

استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 18 مارس 2021 بمقر الاتحاد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد، ومن مساعدي نائب رئيس البنك.وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد والمصاعب التي تواجهها تونس والتي ازدادت حدتها خلال السنة المنقضية جراء تداعيات وباء كوفيد 19.واستعرض ممثلو الاتحاد مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد التونسي وضرورة مزيد تحفيزه بتسهيل المبادرة الخاصة وحل المشاكل المتصلة بمناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومشاكل المؤسسات العمومية ، وأكدوا أن تجاوز هذه الصعوبات يمر عبر استعادة الثقة وإقرار برنامج إنقاذ وإقرار جملة من الإصلاحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي، وشددوا بالخصوص على ضرورة العمل على الحد من اختلال التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وتجسيد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وفتح مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة أمام القطاع الخاص وإصلاح قانون الصرف والتصدي الفعلي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية التي تتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد المنظم، وتطبيق القانون، وكذلك حل المشاكل اللوجستية التي تعيق الاستثمار والتصدير ، ودعم صورة تونس كوجهة استثمارية، وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية، كما أكدوا على تمسك الاتحاد بتمتين علاقته بشريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وأهمية ذلك في تكريس السلم الاجتماعية.كما دعا ممثلو الاتحاد البنك العالمي إلى المساهمة بفاعلية في برامج بعث المشاريع خاصة بالنسبة للشبان، وفي تجسيد المبادرة التي أطلقها الاتحاد تحت شعار "مشروع لكل عائلة".من جانبه استعرض فريد بلحاج بعض برامج التعاون بين تونس والبنك العالمي وآخرها البرنامج الخاص بمساعدة الفئات الهشة وكذلك المساهمة في تمويل حملة اللقاح ضد فيروس كورونا كما جدد التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة الحساسة حتى تتخطي المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، وشدد على أهمية دور القطاع الخاص الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو وخلق الثورة وحاجة البلاد إلى علاقة مثمرة بين الإدارة وعالم الأعمال تساعد على تحقيق النمو.كما أكد نائب رئيس البنك العالمي أن هذه المؤسسة على قناعة تامة بوجوب مزيد التشاور والتنسيق مع الاتحاد باعتباره ممثل القطاع الخاص في تونس.