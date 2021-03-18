شفيق جراية وعباس محسن شيخ مدينة تونس سابقا ورفيق عوالي امام القضاء

باب نات -

باشرت صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021 هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بتمكين رجل الأعمال شفيق جراية زمن حكم بن علي من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل وفق ما ورد في ملف القضية .بالمناداة على رجال الاعمال شفيق جراية حضر الجلسة بعد أن تم جلبه من السجن، في حين لم يحضر شيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن ومتهم ثالث يدعى رفيق عوالي .وطلب أحد محامو شفيق جراية من هيئة المحكمة مزيد التأخير للاطلاع على نتيجة الإختبارات التى وردت في ملف القضية ،في حين طلب محامو عباس محسن ورفيق عوالي التاخير لاحضار منوبيهم، من جهته فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر للقضاء.هيئة المحكمة قررت تأخير القضية الى جلسة 24 ماي المقبل استجابة لطلبات محامو المتهمين .وللاشارة فان بن علي محال في القضية كمتهم بالتدخل لفائدة شفيق جراية في تشييد الطابق المذكور لكن تم حفظ التهمة في حقه بموجب الوفاة .