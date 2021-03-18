آخر الاستعدادات المتعلقة باحتضان تونس لقمة الفرنكوفونية محور لقاء الجرندي برئيسة مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة شمال إفريقيا

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 بمقر الوزارة "Haoua ACYL" التي قدمت له رسالة التقديم التي تعتمدها رئيسة لمكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة شمال إفريقيا ومقره تونس.وأعرب عثمان الجرندي عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لممثلة الفرنكوفونية الجديدة بتونس، حتى تتمكن من أداء مهامها في أفضل الظروف.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى آخر الاستعدادات المتعلقة باحتضان تونس للدورة 18 لقمة الفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في هذا الخصوص، على أهمية التركيز على مخرجات هذه القمة وخاصة الأبعاد المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والرقمية وتشغيل الشباب حتى يكون الفضاء الفرنكوفوني، مجالا يشجع على تطوير المهارات وتبادل المعارف ومحضنة لخلق الفرص الاقتصادية والتجارية بين كافة الدول المنضوية تحت لواء المنظمة.من جانبها، عبّرت "Haoua ACYL" عن شكرها على الدعم الذي لقيته من السلطات التونسية، مؤكدة حرصها على دعم العلاقات بين تونس والمنظمة التي تمثلها، وإنجاح استحقاقات القمة المقبلة للفرنكوفونية، بما من شأنه تحقيق نقلة نوعية لتعزيز التعاون في كافة المجالات بين الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.