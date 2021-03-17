الهايكا تعلن حجز معدات اذاعة الزيتونة وسعيد الجزيري يتصدى للقرار‎

قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تم اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 انه تم حجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة الإذاعية "القرآن الكريم".وأكدت الهايكا كذلك حجز جهاز البث المرتكز في جبل زغوان مع وضع الشمع الأحمر.وقالت الهايكا أن هذا الإجراء تم تنفيذا لقرارها نظرا لعدم امتلاك الإذاعة على إجازة موضحة أن سعيد الجزيري صاحب هذه القناة ''غير القانونية'' تصدى لعملية الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق بتعلة أنه محل سكناه.واكدت أنه تعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز على اعتبار أن الشخص المعني له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية.جدير بالذكر مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا بتاريخ 23 نوفمبر 2020 يقضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "القرآن الكريم"، نظرا لعدم استجابة الملف لمقتضيات كراس الشروط. وقد تمت دعوة الإذاعة للالتزام بالقانون والتوقف عن البث لكنها لم تستجب وفق نفس البلاغ.