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كتلة حركة النهضة تدعو النيابة العمومية لفتح تحقيق ضد عبير موسي

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 12:38 قراءة: 0 د, 43 ث
دعت كتلة حركة النهضة في بيانها اليوم الأربعاء النيابة العمومية الى التدخل بعدما أقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي معزّزة باعضاء كتلتها من تعطيل لانعقاد خليّة الأزمة البارحة الثلاثاء 16 مارس 2021 من اجل النظر في رفع الإجراءات الاستثنائية، وقيامها اليوم الإربعاء 17 مارس 2021 من تعطيل لسير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بما دفع السيدة سماح دمق رئيسة اللجنة الى رفع الجلسة.

ودعت الحركة النيابة العمومية الى الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية.



ونددت النهضة بالممارسات المتخلّفة التي تكشف المهمة القذرة الموكولة اليها قصد تعطيل اشغال المجلس وشلّ اعماله وتشويه صورته امام الراي العام الوطني والدولي.

كما ادانت الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل عبير مرسي ومرافقين لها من خارج المجلس على النائبة زينب البراهمي.

وحملت النهضة المسؤولية لمختلف الكتل النيابية و النواب في حماية المؤسسة التشريعية من عربدة عبير موسي وأعضاء كتلتها.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 222504

Hassen  ()  |Mercredi 17 Mars 2021 à 14h 58m |           
Il était temps de prendre de pareille décision,
il est bien claire que tout ce qu'elle fait, depuis le début, rentre dans une politique "khalfanienne et dahlanienne" qui a pour but de faire avorter l'exemple tunisien

Weldtounes  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 14h 27m |           
ما عادش تعملولها شىء خذات عليكم الهف, كلها جرتكم ما عديتوش قانون العزل السياسي

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 17 Mars 2021 à 13h 58m |           
اين الامن الرئاسي الذي من المفروض ان يحمي مؤسسة البرلمان على غرار مؤسسة الرئاسة او مقر الحكومة؟

RESA67  (France)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 13h 20m |           
Et que pensent les députés d’Ennahdha du rodéo de leur protègé à l’aéroport l’autre soir?
Aucune honnêteté. Vous méritez ce qui vous arrive. Bravo Abir

Shadow  (Saudi Arabia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 12h 57m |           
رغم اني ضد الاسبوع الذي تتبعه موسي. الا انه لا توجد وسيلة اخرى لازاحة هذه الجماعة. و من لا يعرف ثراءهم لا يتكلم. امشو لاحواز منزل بورقيبه و اسالو عن من يملك حديثا

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 12h 54m |           
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