كتلة حركة النهضة تدعو النيابة العمومية لفتح تحقيق ضد عبير موسي

دعت كتلة حركة النهضة في بيانها اليوم الأربعاء النيابة العمومية الى التدخل بعدما أقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي معزّزة باعضاء كتلتها من تعطيل لانعقاد خليّة الأزمة البارحة الثلاثاء 16 مارس 2021 من اجل النظر في رفع الإجراءات الاستثنائية، وقيامها اليوم الإربعاء 17 مارس 2021 من تعطيل لسير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بما دفع السيدة سماح دمق رئيسة اللجنة الى رفع الجلسة.ودعت الحركة النيابة العمومية الى الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية.ونددت النهضة بالممارسات المتخلّفة التي تكشف المهمة القذرة الموكولة اليها قصد تعطيل اشغال المجلس وشلّ اعماله وتشويه صورته امام الراي العام الوطني والدولي.كما ادانت الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل عبير مرسي ومرافقين لها من خارج المجلس على النائبة زينب البراهمي.وحملت النهضة المسؤولية لمختلف الكتل النيابية و النواب في حماية المؤسسة التشريعية من عربدة عبير موسي وأعضاء كتلتها.