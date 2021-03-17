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رئيس الجمهورية يغادر تونس في اتجاه ليبيا

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 09:03 قراءة: 0 د, 54 ث
غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأربعاء 17 مارس 2021 أرض الوطن في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية.

وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إلى جانب القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.


ويرافق رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى.

وسيجري رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي.


ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فان هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا ، تمثّل "مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

وكانت تونس قد رحّبت يوم 5 فيفري المنقضي بنتائج التصويت الذي تم في ختام اجتماع التأم في مدينة جنيف (سويسرا) لملتقى الحوار السياسي الليبي واعتبرت في بيان آن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تعد "خطوة ايجابية وحدثا تاريخيا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها"

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222488

Toucom  (France)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 11h 18m |           
أين الكمامة يا سيادة الرئيس ؟ تضعها وأنت تصلي وحدك في الجامع ، ولا تضعها وأنت في مجموعة !!

Toucom  (France)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 10h 18m |           
إن شاء الله ما يفسّدهاش مع الإخوة الليبيين.

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 09h 20m |           
ذهب لينصحهم بإعادة الجماهرية 2 ووضع "سيف القذافي" زعيما جديدا للجان الشعبية... وربما تبشيرهم بدينه الماجوسي



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