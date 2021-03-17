رئيس الجمهورية يغادر تونس في اتجاه ليبيا

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأربعاء 17 مارس 2021 أرض الوطن في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية.وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إلى جانب القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.ويرافق رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى.وسيجري رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فان هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا ، تمثّل "مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".وكانت تونس قد رحّبت يوم 5 فيفري المنقضي بنتائج التصويت الذي تم في ختام اجتماع التأم في مدينة جنيف (سويسرا) لملتقى الحوار السياسي الليبي واعتبرت في بيان آن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تعد "خطوة ايجابية وحدثا تاريخيا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها"