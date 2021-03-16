احباء الافريقي بالجنوب يكرّمون التحالف من أجل النادي الافريقي

في اطار جولته الاخيرة بالجنوب التونسي قام خلايا احباء النادي الافريقي بهذه الربوع الغالية بتكريم التحالف من اجل الافريقي في شخص كل من الدكتور محسن الطرابلسي والعقيد لطفي القلمامي لما بذلاه من مجهودات كبيرة خدمة للافريقي في وضعيته الصعبة وخاصة الاتصال بالاحباء لجمع الهبات لفريقهم والتي ادت الى صيانة الحديقة ب وعودة الفريق للتمارين داخلها اضافة الى تسليم الامانة الى الهيئة الجديدة برئاسة يوسف العلمي وبطريقة ديمقراطية بعد فترة الفرضي التسييرية ألت عمت الجمعية في الفترة الحالكة الاخيرة قبل اجبار اليونسي علي رمي المنديل ..هذا العمل المتميز جعل ابناء الجنوب واعترافًا منهم بالجميل يحتفلون بالتحالف من اجل الافريقي وخاصة في مدينة الصخيرة ليواصل كل من السيدين محسن الطرابلسي ولطفي القلمامي مجهوداتهما صحبة احباد الافريقي لمواصلة الدعم المادي دعمًا للهيئة حتى يعود الافريقي الى سالف مكانه... فبرافو لهذه الطينةالنادرة من المسؤولين وهنيئا للاحباء علي حسن التدبير والاعتراف بالجميل لمن يخدم الافريقي بهذا الصدق والوفاءالذي جعل الاحباء يؤمنون بهذا المشروع من خلال الاتصال المباشر وصدق الخطاب .