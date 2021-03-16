موسي: الغنوشي ماعادش نحب نرى وجهو في المجلس

حاولت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صباح اليوم اقتحام القاعة المخصصة لاجتماع خلية الأزمة في المبنى الفرعي لمجلس النواب متسلحة ببوقها...ودخلت عبير موسي في جدال مع النائب العياشي الزمال الذي وصفها بأنها تدعي الوطنية في محاولة لإحداث كسب سياسي وبانها تريد تشليك النواب.وقالت عبير موسي " انها ترفض ان يترأس راشد الغنوشي الجلسات العامة والاجتماعات في قبة البرلمان مضيفة ' الغنوشي ماعادش يتراس حتى جلسة وماعادش نحب نرى وجهو في المجلس".وقالت عبير موسي " هيا ناقفو مع بعضنا وما نجمش نحي البوق خاترشي قراجمي توجع وحبالي الصوتية باش تتقطع".كما قالت موسي موجهة كلامها للنائب حسين جنيح " بعد مشاركتك في ملحة اتحاد علماء المسلمين يجب ان توافق معنا في حين رد جنيح قائلا " نحن نشاركك في مواقفك".