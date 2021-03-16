   A suivre: 100% - Tarab  

موسي: الغنوشي ماعادش نحب نرى وجهو في المجلس

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 11:54 قراءة: 0 د, 39 ث
حاولت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صباح اليوم اقتحام القاعة المخصصة لاجتماع خلية الأزمة في المبنى الفرعي لمجلس النواب متسلحة ببوقها...
ودخلت عبير موسي في جدال مع النائب العياشي الزمال الذي وصفها بأنها تدعي الوطنية في محاولة لإحداث كسب سياسي وبانها تريد تشليك النواب.
وقالت عبير موسي " انها ترفض ان يترأس راشد الغنوشي الجلسات العامة والاجتماعات في قبة البرلمان مضيفة ' الغنوشي ماعادش يتراس حتى جلسة وماعادش نحب نرى وجهو في المجلس".
وقالت عبير موسي " هيا ناقفو مع بعضنا وما نجمش نحي البوق خاترشي قراجمي توجع وحبالي الصوتية باش تتقطع".

كما قالت موسي موجهة كلامها للنائب حسين جنيح " بعد مشاركتك في ملحة اتحاد علماء المسلمين يجب ان توافق معنا في حين رد جنيح قائلا " نحن نشاركك في مواقفك".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222444



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 16 مارس 2021 | 3 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:30 15:51 12:35 06:29 05:02
13°
 15° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1116°-917°-912°-814°-11
  • Avoirs en devises
    21805,5

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28391 DT        1$ =2,76466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   1255,3 MDT