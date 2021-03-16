   A suivre: Saber - لفيت الدنيا  

سيف مخلوف يعلن اطلاق سراح المرأة التي تم منعها من السفر بعد احالتها على فرقة مكافحة الارهاب

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 09:15 قراءة: 0 د, 35 ث
أعلن الثلاثاء 16 مارس، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أنه تم اطلاق سراح المرأة التي تم منعها الاثنين 15 مارس من السفر بحجة أنها مشمولة بالاجراء الحدودي s17 .
وأشار مخلوف الي أن السلطات كانت على علم ببراءة المواطنة المذكورة الا أنه تم ايقافها رغم ذلك مشددا على ان لا علاقة لها بالجريمة او الارهاب.

وكان مطار تونس قرطاج سجّل أمس مناوشات بين نواب لكتلة ائتلاف الكرامة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار، الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، ليتم إخراج النواب المعنيين من المطار، بسبب تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام...




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 222435

Potentialside  ()  |Mardi 16 Mars 2021 à 10h 44m |           
ليس من مهام النائب الاستقواء بالحصانة لمعالجة مشاكل العامة خاصة اذا كان محامي و يفهم القانون ...

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 16 Mars 2021 à 10h 01m |           
يجب التخلص من هاته البدعة النوفمبرية s17 !!!! هي بدعة عار من زمن المقبور المخلوع...
هذه بدعة الدول الديكتاتورية التي لا تحترم نفسها و لا تحترم مواطنيها.....
منع السفر حسب الأعراف القانونية الدولية يتم بأمر قضائي لا غير.....!!!
يعني جرد بوليس "مايعجبوش شكل رجل أو إمرأة" لحية أو حجاب ... يُلبس تهمة هوائية s 17
تصوّروا لو كانت هاته المرأة متبرجة بلباس قصير يظهر مفاتنها هل كانت ستمنع من السفر؟؟؟؟ بل على العكس فزعيم النقابات الأمنية في المطار سيوصلها لباب الطائرة حاملاً حقيبة يدها!!!!

Essoltan  (France)  |Mardi 16 Mars 2021 à 09h 46m |           
Le coup de force d'hier soir du SYNDICAT de la police dans l'aéroport de Tunis-Carthage est une provocation impardonnable en plus d'un comportement indigne qui porte préjudice à l'ensemble de la police Tunisienne ...

Belfahem  (Tunisia)  |Mardi 16 Mars 2021 à 09h 45m |           
الحمد لله ظهر الحق لما قررت العدالة أطلاق سراح المرأة وبعدم أنتمائها للأرهاب وبالتالي كان دفاع سيف مخلوف على حق وعلى يقين ببراءتها ---سؤال يطرح من تسبب في تاخير سفرها وتعطيلها كيف يكون موقفه - ؟؟؟

Essoltan  (France)  |Mardi 16 Mars 2021 à 09h 39m |           
Il faut admettre une fois pour toute que c'est la justice qui décide et non la POLICE , point !!!

Essoltan  (France)  |Mardi 16 Mars 2021 à 09h 36m |           
Ce jeune homme "Makhlouf" est un ESPOIR pour une justice honorable en Tunisie ...



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 16 مارس 2021 | 3 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:30 15:51 12:35 06:29 05:02
13°
 15° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-1116°-917°-912°-814°-11
  • Avoirs en devises
    21805,5

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28391 DT        1$ =2,76466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   1255,3 MDT