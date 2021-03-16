سيف مخلوف يعلن اطلاق سراح المرأة التي تم منعها من السفر بعد احالتها على فرقة مكافحة الارهاب

أعلن الثلاثاء 16 مارس، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أنه تم اطلاق سراح المرأة التي تم منعها الاثنين 15 مارس من السفر بحجة أنها مشمولة بالاجراء الحدودي s17 .وأشار مخلوف الي أن السلطات كانت على علم ببراءة المواطنة المذكورة الا أنه تم ايقافها رغم ذلك مشددا على ان لا علاقة لها بالجريمة او الارهاب.وكان مطار تونس قرطاج سجّل أمس مناوشات بين نواب لكتلة ائتلاف الكرامة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار، الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، ليتم إخراج النواب المعنيين من المطار، بسبب تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام...