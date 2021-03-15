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تعزيز التعاون الثنائي ، محور لقاء بين علي الكعلي و سفير بريطانيا بتونس

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 17:16 قراءة: 0 د, 25 ث
كان التعاون الثنائي في مختلف المجالات الإقتصادية بين تونس و المملكة المتحدة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي بسفير بريطانيا بتونس Edward OAKDEN.

و إستعرض الوزير بالمناسبة الخطوط الكبري لبرنامج الحكومة التونسية للإصلاح الهادف الي إعطاء دفع جديد للنشاط الإقتصادي، مؤكدا الحرص علي مزيد تطوير وتنويع التعاون بين البلدين خدمة للمصلحة المشتركة.


من جانبه أعرب Edward OAKDEN عن إستعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في تحقيق برامجها الإصلاحية و التنموية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.

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