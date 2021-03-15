   R Jornou - تعليلة  

الغنوشي: لم أتلق ردا من رئيس الجمهورية بقبول لقائي أو رفضه

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 12:35 قراءة: 0 د, 19 ث
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الاثنين 15 مارس 2021، إنه لم يتلق ردا من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقبول لقائه أو رفضه.

وأضاف راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الحوار مازال مفتوحا ويمكن أن يظل مفتوحا وثورة تونس كانت سلمية وسنبغي أن تستمر كذلك وبالتالي لا يوجد طريق لحل المشاكل إلا بالحوار.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222392

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 15h 20m |           
الرد يبطى شوية
قيس سعيد مشغول حسب محمد عمار بتجميع الاصوات لاقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان ويسعى لاخراج قلب تونس من التحالف الحكومي لاسقاط المشيشي
واحد يحب يبني والاخر قاعد يمكمك



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