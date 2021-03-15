الغنوشي: لم أتلق ردا من رئيس الجمهورية بقبول لقائي أو رفضه

قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الاثنين 15 مارس 2021، إنه لم يتلق ردا من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقبول لقائه أو رفضه.وأضاف راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الحوار مازال مفتوحا ويمكن أن يظل مفتوحا وثورة تونس كانت سلمية وسنبغي أن تستمر كذلك وبالتالي لا يوجد طريق لحل المشاكل إلا بالحوار.