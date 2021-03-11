الحرس الديواني يحجز كمية من قطع الغيار والأحذية الرياضية المهربة بقيمة 220 ألف دينار

في إطار مكافحة تهريب البضائع المهربة ومجهولة المصدر، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة إثر دورية مراقبة وجولان بالطريق السيارة من إحباط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات المهربة محملة على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها سائق أجنبي.

ووفق بلاغ لمصالح الحرس الديواني تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 126 ألف دينار.



وفي السياق ذاته قامت دورية أخرى على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 بضبط شاحنة خفيفة محملة بكمية من الأحذية الرياضية المهربة مجهولة المصدر. وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 95 ألف دينار.



