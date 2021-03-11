   Om Kalthoum - أنت فين والحب فين  

سنية الدهماني: مكان عبير موسي و جماعتها هو بوشوشة بعد جريمة اقتحام مقر اتحاد العلماء المسلمين

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 10:08 قراءة: 1 د, 0 ث
قالت كرونيكور برنامج الراف ماغ سنية الدهماني ان اقتحام مقر جمعية اتحاد العلماء المسلمين جريمة و الدولة تأخرت 24 ساعة في التدخل و كان عليها تطبيق القانون و ايقاف عبير موسي و من معها و نقلهم الى بوشوشة ،،، و أضافت أنها ضد تلك الجمعية لكن يجب تطبيق القانون لأن المقتحمين في حالة تلبس .

وكانت قوات الأمن قامت مساء الأربعاء، بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،بالعاصمة.


ونظّم أنصار وأعضاء "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام الحزب المذكور أمام مقره.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار حزب الحزب، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.

ومساء الثلاثاء، قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب"، في إشارة لمقر الاتحاد بالعاصمة.

ومنذ نوفمبر الماضي، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.

وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222168

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 11 Mars 2021 à 11h 24m |           
االكل يتبرأ من القرضاوي لانه يعادي اسرائيل و يقول كلمة الحق التي يجب ان يقولها كل مسلم. من يسمون انفسهم حداثيين و تقدميين وووو لا يصلون لجزا بسيط من علم و ثقافة القرضاوي .

Oceanus  ()  |Jeudi 11 Mars 2021 à 10h 24m |           
On n a pas besoin des suivants de karadaoui en tunisie c est des terroristes on a ezzitouna et nos savants ca nous suffit



En continu

Toutes les news
.

الخميس 11 مارس 2021 | 27 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
17°
 17° % 42 :الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-921°-819°-1018°-915°-10
  • Avoirs en devises
    22031,7

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,27935 DT        1$ =2,76305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1128,2 MDT