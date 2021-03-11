سنية الدهماني: مكان عبير موسي و جماعتها هو بوشوشة بعد جريمة اقتحام مقر اتحاد العلماء المسلمين

قالت كرونيكور برنامج الراف ماغ سنية الدهماني ان اقتحام مقر جمعية اتحاد العلماء المسلمين جريمة و الدولة تأخرت 24 ساعة في التدخل و كان عليها تطبيق القانون و ايقاف عبير موسي و من معها و نقلهم الى بوشوشة ،،، و أضافت أنها ضد تلك الجمعية لكن يجب تطبيق القانون لأن المقتحمين في حالة تلبس .وكانت قوات الأمن قامت مساء الأربعاء، بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،بالعاصمة.ونظّم أنصار وأعضاء "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام الحزب المذكور أمام مقره.وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار حزب الحزب، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.ومساء الثلاثاء، قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب"، في إشارة لمقر الاتحاد بالعاصمة.ومنذ نوفمبر الماضي، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.