طلب محامية الافراج عنه. .هذا ما قرره القطب الاقتصادي المالي في حق سواغ مان

باب نات - جلبت اليوم الاثنين 8 مارس 2012 مغني الراب سواغ مان الى هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمته في قضية تبييض اموال .
وحضر محاميه الاستاذ الطيب بالصادق وطلب الأفراج عنه من سجن ايقافه.
هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للقضية .
يذكر ان سواغ مان متهم كذلك في قضايا تحيل محال فيها بحالة سراح على انظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر وسوف يتم النظر فيها قريبا .
يتبع يتبع
وحضر محاميه الاستاذ الطيب بالصادق وطلب الأفراج عنه من سجن ايقافه.
هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للقضية .
يذكر ان سواغ مان متهم كذلك في قضايا تحيل محال فيها بحالة سراح على انظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر وسوف يتم النظر فيها قريبا .
يتبع يتبع
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