طلب محامية الافراج عنه. .هذا ما قرره القطب الاقتصادي المالي في حق سواغ مان

باب نات -

جلبت اليوم الاثنين 8 مارس 2012 مغني الراب سواغ مان الى هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمته في قضية تبييض اموال .وحضر محاميه الاستاذ الطيب بالصادق وطلب الأفراج عنه من سجن ايقافه.هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للقضية .يذكر ان سواغ مان متهم كذلك في قضايا تحيل محال فيها بحالة سراح على انظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر وسوف يتم النظر فيها قريبا .