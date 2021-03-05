تعزيز التعاون في المجال الإقتصادي أبرز محاور لقاء الغنوشي بسفيرة النمسا بتونس

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 05 مارس 2021 بقصر باردو ULLA KRUSS-NUSSAUMBER سفيرة جمهورية النمسا بتونس، بحضور السيّدة سماح دمق، رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب المستوى المتميّز للعلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لمزيد تعزيز التعاون ولاسيما في المجال الاقتصادي والسياحي ودفع الاستثمار. وأشار في هذا السياق الى العدد الهام من المؤسسات والبرامج الاستثمارية النمساوية في تونس التي تترجم عمق العلاقات وتؤكّد وقوف النمسا المتواصل الى جانب تونس ومساندة مسارها الانتقالي. كما ابرز الى أهمية العمل على إيجاد مجالات جديدة للتعاون خاصة في ميدان الطاقات المتجددة .وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى العمل المتواصل لانجاح التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس التي تتهيأ لاستكمال مؤسساتها عبر إرساء المحكمة الدستورية التي تكتسي أهمية بالغة في المرحلة الراهنة. وأكّد العمل على تعزيز اسس الاستقرار السياسي، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، والسير على درب البناء الاقتصادي القوي.وأبرز أهمية دعم العلاقات البرلمانية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكّدا في هذا الصدد دور مجموعات الصداقة البرلمانية سواء في ما يتصل بالعلاقات بين مجلس نواب الشعب والبرلمان النمساوي، أو في خصوص العلاقات مع البرلمان الأوروبي.واعرب رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى عن امله في توظيف العلاقات التونسية النمساوية المتميزة لخدمة علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي.ومن جانبها، عبّرت سفيرة جمهورية النمسا بتونس، عن تقديرها لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وعزم بلادها على مواصلة دعمه. وأعربت عن الأمل في أن تزول الصعوبات الظرفية جرّاء أزمة كوفيد 19 ، بما يمكّن من مواصلة التعاون المشترك وخاصة في المجال البرلماني. ووجّهت في هذا الإطار دعوة الى رئيس مجلس نواب الشعب لزيارة النمسا مؤكّدة أهمية الزيارات المتبادلة ودورها في تنمية العلاقات.وأبرزت الأهمية التي توليها النمسا للتعاون في المجال السياحي وحرصها على مزيد دفعه، مشيرة في هذا السياق الى عزم بلادها تعيين قنصل شرفي لها في جربة في إطار هذا التمشي.