دفاعا عن نادية عكاشة، جراد يهاجم محمد الطرودي: يا داخل بين اللحم والظفر..!!

استضافت الخميس 4 مارس الاعلامية ملاك البكاري في برنامج رونديفو 9، الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عبد الهادي الحمزاوي الذي جدّد تأكيده على أن المنتسبين للحزب شاركوا في حملة الرئيس قيس سعيد لكن لا علاقة لهم به اليوم.كما تحدّث الحمزاوي عن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية واشار الي أنه بيان صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية دون علم الرئيس ويقف وراءه حسب تقديره نفس الشخص الذي نشر فيديو "صاحب البريد" قبل حذفه.من جانبه هاجم كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد، عبد الهادي الحمزاوي ووصفه والمنتمين لحزب الشعب يريد ب"الذرّي" وبالأشخاص المشبوهين الذين تتقاطع مواقفهم مع مواقف حركة النهضة وأحزاب الفساد ضد رئيس الجمهورية وضد مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.وتدخل لاحقا الكرونيكور محمد الطرودي الذي أشار للحمزاوي أن حزبه هاجم مديرة الديوان الرئاسي ونزّه رئيس الجمهورية وكأن هناك "شعب يريد" تابع لقيس سعيد و"شعب يريد" تابع "نادية عكاشة".وأثارت ملاحظة محمد الطرودي غضب رياض جراد الذي خاطبه بالقول "هاي المغالطات، كلامك كلّو مغالطات، الشعب يريد متاع جمهور قيس سعيد لاهو متاع نادية عكاشة ولا رضا لينين ويا دخل بين الحم اوالظفر ....".