أسامة الخليفي: الصحة العسكرية لا علم لها بدخول اللقاحات الاماراتية

أكد الثلاثاء 2 مارس، أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس أن الصحة العسكرية لا علم لها بالتلاقيح خلافا لما جاء في بلاغ الرئاسة .مشيرا الى أنه كان على رئاسة الجمهورية اعلام الراي العام بادخالها
و اوضح أسامة الخليفي في حوار على راديو ماد أن الحكومة ستفتح تحقيقا حول ملابسات دخول هذه التلاميح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.
و أضاف انه سيتم استدعاء و وزير الصحة يوم الخميس المقبل، حول جرعات التلقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات داعيا الى عدم استهداف الدولة.
و اوضح أسامة الخليفي في حوار على راديو ماد أن الحكومة ستفتح تحقيقا حول ملابسات دخول هذه التلاميح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.
و أضاف انه سيتم استدعاء و وزير الصحة يوم الخميس المقبل، حول جرعات التلقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات داعيا الى عدم استهداف الدولة.
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