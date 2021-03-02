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أسامة الخليفي: الصحة العسكرية لا علم لها بدخول اللقاحات الاماراتية

Publié le Mardi 02 Mars 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 28 ث
أكد الثلاثاء 2 مارس، أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس أن الصحة العسكرية لا علم لها بالتلاقيح خلافا لما جاء في بلاغ الرئاسة .مشيرا الى أنه كان على رئاسة الجمهورية اعلام الراي العام بادخالها

و اوضح أسامة الخليفي في حوار على راديو ماد أن الحكومة ستفتح تحقيقا حول ملابسات دخول هذه التلاميح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.


و أضاف انه سيتم استدعاء و وزير الصحة يوم الخميس المقبل، حول جرعات التلقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات داعيا الى عدم استهداف الدولة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221581

Karimyousef  (France)  |Mardi 02 Mars 2021 à 16h 35m |           
هذه مهازل باتم معنى الملكة وهي فضيحة من العيار الثقيل. الشعب لا يزال ينتظر الحقيقة في ما يخص الظرف المسموم



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