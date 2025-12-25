البطولة الوطنية لكرة السلة (الجولة 10): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب غداة مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، التي جرت مساء اليوم الخميس:



المجموعة الأولى





قاعة الأمير المنزه 7



شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمبالية: 63 – 59



قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقي: 85 – 134



قاعة بن عمار بحلق الوادي

النجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي: 51 – 63



الترتيب

النادي الإفريقي: 20 ن – 10 ل

النجم الساحلي: 18 ن – 10 ل

شبيبة المنازه: 16 ن – 10 ل

نجم حلق الوادي: 13 ن – 10 ل

الدالية الرياضية بقرمبالية: 12 ن – 10 ل

نادي كرة السلة بالمهدية: 11 ن – 10 ل



المجموعة الثانية

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيري: 66 – 81



قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسي: 67 – 63



قاعة الحمامات

الجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي: 77 – 83



الترتيب

شبيبة القيروان: 19 ن – 10 ل

الاتحاد المنستيري: 18 ن – 10 ل

الملعب النابلي: 17 ن – 10 ل

النجم الرادسي: 14 ن – 10 ل

جمعية الحمامات: 11 ن – 10 ل

اتحاد الأنصار: 11 ن – 10 ل

