البطولة الوطنية لكرة السلة (الجولة 10): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Decembre 2025
      
في ما يلي النتائج والترتيب غداة مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، التي جرت مساء اليوم الخميس:

المجموعة الأولى


قاعة الأمير المنزه 7

شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمبالية: 63 – 59

قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقي: 85 – 134

قاعة بن عمار بحلق الوادي
النجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي: 51 – 63

الترتيب
النادي الإفريقي: 20 ن – 10 ل
النجم الساحلي: 18 ن – 10 ل
شبيبة المنازه: 16 ن – 10 ل
نجم حلق الوادي: 13 ن – 10 ل
الدالية الرياضية بقرمبالية: 12 ن – 10 ل
نادي كرة السلة بالمهدية: 11 ن – 10 ل

المجموعة الثانية

قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيري: 66 – 81

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسي: 67 – 63

قاعة الحمامات
الجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي: 77 – 83

الترتيب
شبيبة القيروان: 19 ن – 10 ل
الاتحاد المنستيري: 18 ن – 10 ل
الملعب النابلي: 17 ن – 10 ل
النجم الرادسي: 14 ن – 10 ل
جمعية الحمامات: 11 ن – 10 ل
اتحاد الأنصار: 11 ن – 10 ل
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

