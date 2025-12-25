البطولة الوطنية لكرة السلة (الجولة 10): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب غداة مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، التي جرت مساء اليوم الخميس:
المجموعة الأولى
قاعة الأمير المنزه 7
شبيبة المنازه – الدالية الرياضية بقرمبالية: 63 – 59
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية – النادي الإفريقي: 85 – 134
قاعة بن عمار بحلق الوادي
النجم الرياضي بحلق الوادي – النجم الرياضي الساحلي: 51 – 63
الترتيب
النادي الإفريقي: 20 ن – 10 ل
النجم الساحلي: 18 ن – 10 ل
شبيبة المنازه: 16 ن – 10 ل
نجم حلق الوادي: 13 ن – 10 ل
الدالية الرياضية بقرمبالية: 12 ن – 10 ل
نادي كرة السلة بالمهدية: 11 ن – 10 ل
المجموعة الثانيةقاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الأنصار – الاتحاد الرياضي المنستيري: 66 – 81
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية – النجم الرياضي الرادسي: 67 – 63
قاعة الحمامات
الجمعية الرياضية بالحمامات – الملعب النابلي: 77 – 83
الترتيب
شبيبة القيروان: 19 ن – 10 ل
الاتحاد المنستيري: 18 ن – 10 ل
الملعب النابلي: 17 ن – 10 ل
النجم الرادسي: 14 ن – 10 ل
جمعية الحمامات: 11 ن – 10 ل
اتحاد الأنصار: 11 ن – 10 ل
