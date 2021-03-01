   Fathia Khairi - زعمة يصافي الدّهر  

جوهر بن مبارك: الإمارات لا ترسل لنا سوى الداء حتّى عندما يتّخذ شكل دواء

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 21:32 قراءة: 0 د, 23 ث
علّق الاثنين 1 مارس، المستشار السابق برئاسة الحكومة واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على الجدل الحاصل بسبب تسلم رئاسة الجمهورية ل1000 جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " الإمارات لا ترسل لنا سوى الداء حتّى عندما يتّخذ شكل دواء".
يذكر أن جوهر بن مبارك من بين السياسيين التونسيين الذين يتهمون دولة الامارات بالعمل على عرقلة المسار الديمقراطي في تونس.







Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221542



En continu

Toutes les news

الاثنين 01 مارس 2021 | 17 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:44 12:39 06:50 05:24
15°
 19° % 72 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1018°-1118°-1118°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    21830,0

  • (1 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29985 DT        1$ =2,72350 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 mars)   339,1 MDT