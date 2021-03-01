جوهر بن مبارك: الإمارات لا ترسل لنا سوى الداء حتّى عندما يتّخذ شكل دواء

علّق الاثنين 1 مارس، المستشار السابق برئاسة الحكومة واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على الجدل الحاصل بسبب تسلم رئاسة الجمهورية ل1000 جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا.وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " الإمارات لا ترسل لنا سوى الداء حتّى عندما يتّخذ شكل دواء".يذكر أن جوهر بن مبارك من بين السياسيين التونسيين الذين يتهمون دولة الامارات بالعمل على عرقلة المسار الديمقراطي في تونس.