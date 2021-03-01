   Arfaoui - تروح وترجع  

راشد الغنوشي يعود الحبيب الصيد في المستشفى العسكري

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 11:24 قراءة: 0 د, 22 ث
أدى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي مساء الأحد زيارة الى رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد بالمستشفى العسكري للإطمئنان على صحته اثر الوعكة الصحية التي اصابته قبل ايام.

وجاء في الصفحة الرسمية للغنوشي على الفايسبوك "نسأل الله القدير الشفاء العاجل والتام للسيد الحبيب الصيد، شفاء لا يبقي سقما.


وكان الحبيب الصيد تعرض خلال برنامج تلفزي مشترك بين القناة الوطنية وقناة فرنس 24 لوعكة صحية اضطر على اثرها فريق البرنامج لايقاف الحصة.

سلامات



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