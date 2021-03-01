القضاء يصدر احكامه في خلية سجنان الإرهابية

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب ب احكاما بالسجن المؤبد في حق 3 عناصر ارهابية كانوا ينشطون ضمن خلية سجنان التى خططت للقيام بهجمات انتحارية وارهابية بولاية بنزرت كانت ستستهدف فيها نزل ومطاعم سياحية ومقرات أمنية خلال سنة 2015.



كما قضت المحكمة بالحكم ب5 سنوات سجنا في حق 4 متهمين وبالحكم ب6 سنوات في حق متهم وبالحكم ب8 سنوات في حق 15 متهما،و10 سنوات سجنا في حق اخرين وبالحكم ب12 سنة سجنا في حق موقوف .

كما قضت هيئة المحكمة ايضا بالحكم بعدم سماع الدعوى وترك السبيل في حق فتاة واكثر من 10 متهمين اثبتت الابحاث القضائية والفنية برائتهم...



