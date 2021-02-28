   Om Kalthoum - أحبّ قيس سلامة  

ميدل ايست آي البريطاني : النهضة في أضخم مسيرة في تونس منذ سنوات : دعم للشرعية و المؤسسات أم استعراض قوة ؟

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 13:19 قراءة: 1 د, 14 ث
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل ايست البريطاني تقريرا تحت عنوان
Tunisia's Ennahda holds large street protest, fuelling government crisis

تحدث عن المسيرة التي نظمتها حركة النهضة في شارع محمد الخامس وسط العاصمة أمس السبت 27 فيفري.


و اعتبر التقرير أن حركة النهضة حشدت عشرات الالاف من انصارها في مسيرة هي الاكبر في تونس منذ سنوات حيث تدفقت الجماهير الى شارع محمد الخامس مرددين شعارات "الشعب يريد حماية المؤسسات " "الشعب يريد وحدة وطنية"وسط ازمة سياسية تعيشها البلاد بين رأسي السلطة .

و اردف الموقع البريطاني بأن المسيرة التي كانت بقيادة رئيس الحركة الإسلامية المعتدلة ، رئيس البرلمان راشد الغنوشي كانت في إطار دعم رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبال وزاء جدد في إطار تحوير وزاري لاداء القسم في قصر قرطاج.

و اعتبر التقرير الى الازمة السياسية في تونس مستمرة منذ انتخابات 2019 التي افرزت برلمانا فسيفسائي التركيبة و شخصية مستقلة في رئاسة الجمهورية ،كما أن هذه الازمة تتزامن مع ازمات اخرى اقتصادية و اجتماعية و صحية بفعل ارتدادات جائحة فيروس كورونا .

و اشار المقال إلى ان مسيرة حركة النهضة تأتي بعد موجة من الاحتجاجات و المسيرات الشعبية التي كانت شعاراتها معادية لرئيس الحكومة هشام المشيشي و الحزام السياسي الداعم له و تحديدا الحزب الاول و هو حركة النهضة .

و حول أهداف المسيرة اعتبر الموقع البريطاني إلى ان الأراء تنقسم بين ما يعتبرها مسيرة داعمة للشرعية و المؤسسات و بين من اعتبرها استعراضا للقوة و حشدا للتأييد الجماهيري في إطار الازمة السياسية .

Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 221440

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 28 Février 2021 à 15h 08m |           
صحيفة "NZZ" السويسرية وهي اكبر صحيفة باللغة الالمانية في البلاد وتباع في عديد البلدان منها تونس كتب : انها اكبر مسيرة في تونس للسنوات الاخيرة !
والسياسيين في البلدان الديمقراطية يأخذون بالاعتبار ما ينشره اعلامهم ولا ما يصرح به لا قيس ولا الغنوشي ولا المشيشي !!!

Kamelnet  (Nigeria)  |Dimanche 28 Février 2021 à 14h 26m |           
الناس كانت تنتضر في مضاهرة ضد الثورة المضادة منذ 5 سنوات...حتي تسكت ابواق اعلام العار والمرتزقة...

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 28 Février 2021 à 14h 19m |           
وقت اللي يولي فيه رءيس الجمهورية اللي انتخبناه يهاجم مؤسسات الدولة ويخلي خدمتو ويستولي على صلاحيات رءيس الوزراء ويدمر مبدا الفصل ببين السلطات و يختلق في المعارك الوهمية والؤامرات والغرف المظلمة ويحاول يرجعنا للدكتاتورية والاستبداد وقتها الكلنا ناقفولو صفا واحد ونقولولو بوضوح وثبات اللي الشعب متمسك بالمؤسسات الديمقراطية وبان الفصل بين السلطات مسالة مقدسة... والخيار الديمقراطي مسالة مقدسة واحترام الدستور مسالة مقدسة ...واننا لانقبل اي دكتاتور
...القرن 21 ليس قرن الدكتاتوريات ولاقرن المرضى النفسيين على راس الدول ...

Afarit  ()  |Dimanche 28 Février 2021 à 14h 09m |           
إني لأعجب ممن يتشدقون بأن قيس سعيد يريد محاربة الفساد
إذا كان قيس سعيد هو الفساد نفسه
رئيس لمدة سنة وزيادة لم يتحرك ولم يشارك في أي تظاهرة عالمية أو داخلية
همه الوحيد إسقاط الدولة
رئيس يطالب بزيادة ب ما يقارب 30 مليار في الوقت ل الذي خفض فيه مجلس النواب ميزانيته يمليار
قيس سعيد غطى على عصابات الوردانين ومن ليلة ذهابه لم نعد نسمع عنها شيئا
قيس سعيد جاء بالفاسد وأخيه للحكم : الفخفاخ. وزير البيئة
لم نسمع له صوتا حول القمح المسرطن . النفايات . وووو
خرج علينا ذات يوم بحادث سيارة جعل منه قضية دولة ( ابنة وزير النقل أنور معروف)
ولما تعلق الأمر بأخي نادية عكاشة واستغلاله لسيارة الرئاسة وارتكاب حادث وهو في حالة سكر واعتدائه على حراس السكك الحديدية لم نسمع لقيس صوتا
لو أٍدنا أن نعدد المصائب التي تسبب فيها في سنة سنحتاج إلأى مجلد

RESA67  (France)  |Dimanche 28 Février 2021 à 13h 41m |           
L’article dit que Mechichi a voulu changer des ministres proches de KS par des ministres proches d’Ennahdha et Kalb Tounes mais que KS en a refusé 4 d’entre eux.

RESA67  (France)  |Dimanche 28 Février 2021 à 13h 34m |           
Cette manifestation ne changera rien sur le plan politique car KS est décidé à nettoyer le système corrompu. Par contre j’espère que les cas de COVID n’augmenteront pas vu l’absence de distanciation pendant la marche.



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