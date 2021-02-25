اسامة الخليفي لقيس سعيّد: في تونس عندنا 4 وزراء محكومين بالإعدام

استغل الخميس 25 فيفري، رئيس كتلة قلب تونس بمجلس الشعب أسامة الخليفي الجدل الذي أثارته قضية فخري الأندلسي التي تدخل فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإرجاء حكم الاعدام، للحديث عن أزمة التحوير الوزاري في تونس.و أشار أسامة الخليفي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك إلى أن رئيس الجمهورية أحسن صنعا لفائدة مواطن تونسي بالخارج، لكن في المقابل لا يأبه بإدانة أربعة وزراء سياسيًا واجتماعيًا حيث ينتظرون دورهم في تنفيذ هذا الحكم الجائر بالفساد دون حكم قضائي بات.وأضاف الخليفي ''في تونس عندنا أربعة وزراء محكومين بالإعدام السياسي والإجتماعي ينتظرون دورهم لتنفيذ هذا الحكم الباطل والظالم في رواق الموت السياسي المحقق''.وتابع أسامة الخليفي ''هذه حقيقتنا اليوم بعيدا عن البروباغندا والأفلام سيئة الإخراج''، مضيفا ''فالمبادئ لا تتجزأ والإعدام ليس فقط إعدام الموت الجسدي هناك أنواع أخرى من أنواع الإعدام''.وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن استجابة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعّيد، بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله الى يوم 1 ماي المقبل على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة.