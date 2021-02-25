رؤوف بن يغلان يهاجم امين قارة " انت مثال للرداءة الاعلامية"

هاجم الممثل رؤوف بن يغلان في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاعلامي امين غارة بسبب تصريحه " بان البلاد تدهدس مثل طه حسين".ووصف بن يغلان امين قارة بانه مثال للرداءة الاعلامية حيث كتب في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية " أمين قارة في اذاعة موزاييك على المباشر يحتقر الذاكرة الأدبية ويهينها نعم يهين الأدب و الثقافة و الجمهور و السلطة الإعلامية تسكت بكل برودة دم . يقول في برنامجه " البلاد تدهدس كيف طه حسين " مادام البوز يجيب الفلوس على حساب حرمة المواطن . انتظروا إهانات أخري ما ما دمنا قابلين نكونو خاضعين للرداءة راكعين للصمت الرهيب.. وينكم يا مربين يا أساتذة يا أولياء يا جامعيين يا فنانين يا مثقفين إلى متى ساكتين للدناءة في بعض البرامج الإعلامية ... هيا قولو كلمتكم عبرو على رفضكم هذي صفحتكم خللي تعرف إدارة موزاييك قيمة الغضب الشعبي ضد هذه السخافة والرداءة المتسلطة علينا