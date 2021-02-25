احكام بين 4 و6 سنوات سجنا في حق شبكة تسفير شباب لداعش الارهابي

باب نات - حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس باصدار احكام بين 4 و6 سنوات سجنا في حق شبكة اختصت استقطاب الشبان وتحريضهم على السفر والقتال في سوريا وليبيا والانضمام لتنظيم داعش الارهابي.



وقد وجهت للمتهمين تهم التحريض على السفر خارج تراب الجمهورية بغاية الانضمام عمدا الى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ،والعزم المقترن بعمل تحضيري على السفر خارج تراب الجمهورية للانضمام لتنظيم ارهابي.



