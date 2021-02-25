بودربالة : رئيس الحكومة منفتح على كل الحلول التي من شأنها حلحلة الاشكال القائم الآن

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء الاربعاء 24 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، عميد الهيئة الوطنية للمحامينابراهيم بودربالة.وعبّر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاماة في المنظومة القضائية، كما نوّه بالمكانة التي تحظى بها هيئة المحاماة في المجتمع باعتبار الدور التاريخي الذي لعبته من خلال مواقفها الوطنية.من جهته أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة ان اللقاء مع رئيس الحكومة كان ايجابيا، وقدم خلاله بسطة عن المشاكل التي يعرفها قطاع المحاماة مضيفا بان رئيس الحكومة وعده بانه سينظر بجدية في كل ما من شأنه ان يحسن من أداء المحامين.وأشار ابراهيم بودربالة بان اللقاء كان فرصة لطرح الأزمة السياسية الراهنة، مضيفا بان رئيس الحكومة منفتح على كل الحلول التي من شأنها حلحلة الاشكال القائم الآن.