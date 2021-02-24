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في اتصال هاتفي المشيشي "يثني على مجهودات رئيس الجمهورية لحماية مصالح التونسيين، داخل وخارج أرض الوطن "

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 21:54 قراءة: 1 د, 14 ث
باب نات - توجّه رئيس الحكومة هشام المشّيشي بالشكر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اتصال هاتفي جمعهما مساء اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021، إثر استجابة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله مع النظر في عقوبة بديلة.
وأثنى رئيس الحكومة بالمناسبة على المجهودات المتواصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لحماية مصالح التونسيين، داخل وخارج أرض الوطن، ودفاعه المبدئي على الحق المقدس في الحياة.




وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت مساء يوم الأربعاء، في بلاغ لها ، عن استجابة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعّيد، بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله الى يوم 1 ماي المقبل على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة.



تجدر الاشارة الى ان فخري الأندلسي مسجون في قطر منذ شهر جويلية سنة 2017 بعد ان وجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة قتل راح ضحي مواطن أجنبي (صومالي) يعمل تحت الراية القطرية وتبعا لذلك تم إصدار الحكم بالإعدام ضد الاندلسي. وأنكر فخري الأندلسي هذه التهمة جملة وتفصيلا.


وكان السجين بقطر فخري الأندلسي، أكّد يوم الأربعاء 24 فيفري 2021، أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ حكم الاعدام الصادر في حقه الخميس الساعة الخامسة صباحا بتوقيت قطر.

وقال فخري الأندلسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ''بوليتيكا'' على إذاعة جوهرة آف آم،من داخل زنزانته الانفرادية، إن السلطات القطرية أعلمته بهذا القرار ومكنته من هاتف جوال للاتصال بعائلته وكتاب قرآن.

وتوجه فخري الأندلسي توجّه بنداء استغاثة الى التونسيين مساندته وايقاف تنفيذ حكم الإعدام.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 221245

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 00h 18m |           
المشيشي يخاطب النّاس بمستوى عقلهم

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 00h 17m |           
يا قاتل الروح وين تروح؟؟؟
ويا من لا تحكم بأمر الله و بكتابه، ما هي خاتمتك؟؟؟

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 00h 07m |           
@Essoltan (France)
Sauf que la partie en face n'est pas capable d'avoir un geste honorable, ce n'est ni dans sa culture, ni dans ses valeurs...
Sinon ça se saurait, et on ne serait pas dans cette mouise !!!

Essoltan  (France)  |Mercredi 24 Février 2021 à 22h 15m |           
Merci Monsieur le Premier Ministre pour ce geste honorable . Maintenant il est temps d'apaiser les tensions et de trouver un terrain d'entente pour régler les différents afin de sauver le Pays qui agonise malgré tous les atouts qui sont à sa disposition . Après tout les Tunisiennes et les Tunisiens sont OPTIMISTES malgré la petite misère qu'ils subissent en ce moment ...



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