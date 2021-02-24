صافي سعيد: استمعت للرئيس يخاطب السفراء..لو كنت سفيرا من هؤلاء سأقول أنني لم أفهم شيئا، ماذا يريد هذا الرئيس!!

انتقد الاربعاء 24 فيفري، النائب صافي سعيد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله الثلاثاء 23 فيفري سفراء الاتحاد الأوروبي.وعلى مستوى الشكل استغرب الصافي سعيد حديث رئيس الجمهورية باللغة الفرنسية وقال "الأوروبيين موش كلهم يتكلمون الفرنسية وهو في قصر السيادة لماذا لا يتكلم لغته الأم".وعلى مستوى مضمون تصريحات رئيس الجمهورية قال الصافي سعيد "انا لم لم افهمه ولو كنت سفيرا من هؤلاء السفراء سأقول انني لم افهم شيئا ماذا يريد هذا الرئيس وماذا تريد تونس".وتابع مستنكرا "ليست هكذا السياسة وليست هكذا معالجة الأزمات وليست هكذا مخاطبة الدول فهؤلاء سفراء مختلفين في وجهات النظر وفي التقديرات لتونس وفي التوازنات ولديهم صراعات بينهم ولا يريدون سماع نفس الكلام في نفس المكان" وعلّق قائلا "هذا ما لا يدركه التونسيين في مخاطبتهم للعالم الحديث.