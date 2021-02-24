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صافي سعيد: استمعت للرئيس يخاطب السفراء..لو كنت سفيرا من هؤلاء سأقول أنني لم أفهم شيئا، ماذا يريد هذا الرئيس!!

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 20:32 قراءة: 0 د, 39 ث
انتقد الاربعاء 24 فيفري، النائب صافي سعيد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله الثلاثاء 23 فيفري سفراء الاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوى الشكل استغرب الصافي سعيد حديث رئيس الجمهورية باللغة الفرنسية وقال "الأوروبيين موش كلهم يتكلمون الفرنسية وهو في قصر السيادة لماذا لا يتكلم لغته الأم".

وعلى مستوى مضمون تصريحات رئيس الجمهورية قال الصافي سعيد "انا لم لم افهمه ولو كنت سفيرا من هؤلاء السفراء سأقول انني لم افهم شيئا ماذا يريد هذا الرئيس وماذا تريد تونس".


وتابع مستنكرا "ليست هكذا السياسة وليست هكذا معالجة الأزمات وليست هكذا مخاطبة الدول فهؤلاء سفراء مختلفين في وجهات النظر وفي التقديرات لتونس وفي التوازنات ولديهم صراعات بينهم ولا يريدون سماع نفس الكلام في نفس المكان" وعلّق قائلا "هذا ما لا يدركه التونسيين في مخاطبتهم للعالم الحديث.







Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221238

Essoltan  (France)  |Mercredi 24 Février 2021 à 22h 32m |           
Un peu de modestie monsieur Safi Said , on sait que vous êtes un illuminé ...

Ridha_E  (France)  |Mercredi 24 Février 2021 à 22h 13m |           
Ya Safi, il est grand temps que tu atterrisses et que tu mettes un frein à ton égo surdimensionné.
Les sondages ne font pas tout : tu es encore un peu, voire trop, versatile, inepte et instable pour te présenter comme un homme d'Etat.
Il y a quelques uns qui croient à tes balivernes et tes soi-disants connaissances et maitrises de la chose politique mais au fond tu n'es qu'un beau parleur, un bonimenteur qui a du bagou sans plus.
Même tes supposées références historiques et politiques sont souvent fausses mais comme les Tunisiens ne lisent pas, ils te prennent pour une lumière sans se rendre compte que c'est de l'approximation pure et dure.
De plus, tu n'es même pas capable d'assumer ta responsabilité lors d'un simple vote en signant dans l'air, alors que dire de toi quand il faudra prendre des décisions concernant les affaires d'un Etat !
Pauvre de nous si par malheur on te confie, par inadvertance, une quelconque responsabilité. Ton meilleur rôle c'est de rester l'aboyeur utile pour nous faire rire ou réagir.



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