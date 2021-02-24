الخميس ... تدشين منصّة "حنبعل" الخاصّة بمتابعة النقل المادي للنقد بالعملة

باب نات -

يشرف مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، بصفته رئيس اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، و بحضور سفير الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 25 فيفري 2021 على تدشين منصّة "حنبعل" الخاصّة بمتابعة النقل المادي للنقد بالعملة.وتعنى منصّة "حنبعل" - التي تمّ أحداثها باستخدام تقنية الدفاتر الموزّعة أو ما يعرف بالـ"Blockchain" - بمراقبة النقل المادي للعملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية في تونس بصفة دائمة.ويشترك في انجازها وطنيا جهات إنفاذ القانون من مصالح وزارة الداخلية والديوانة وكافة البنوك بالساحة المالية التونسية، البريد التونسي إضافة الى مكاتب الصرف وذلك تحت إشراف وقيادة اللجنة التونسية للتحاليل المالية.