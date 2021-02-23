السفير الأمريكي يؤكد للغنوشي ان بلاده ستعمل على مضاعفة حجم الدعم الخارجي وتتعهّد بدعمها القوي للتجربة الديمقراطية التونسية

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 بقصر باردو Blome Donald Armin، سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، بحضور السيدة سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية .واكّد رئيس مجلس نواب الشعب العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية ، داعيا الى البحث عن سبل تطويرها عبر تكثيف الاستثمار ولاسيما في المجالات ذات القيمية المضافة، اضافة الى مزيد دفع التعاون الثنائي في المجال البرلماني . كما أعرب عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة الامريكية دعمها لتونس عبر مواصلة اسنادها لدى الممولين الدوليين والمؤسسات المالية. وأوضح أن وضع تونس الجغرافي ونجاح مسارها الانتقالي الديمقراطي يؤهّلانها الى أن تكون رأس جسر متقدّم للتبادل التجاري نحو افريقيا وبلدان المنطقة .وبيّن من جهة أخرى ان تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس حققت نجاحات معتبرة ومكّنت من تأسيس أنموذج في التداول على السلطة، ناهيك ان تعاقب الحكومات تم عبر مجلس نواب الشعب من خلال منحها الثقة أو سحبها منها، وهو ما يترجم تكريس الفعل الديمقراطي.وبخصوص الصعوبات التي تميّز الوضع السياسي اليوم، أوضح رئيس مجلس نواب الشعب أن الحكومة القائمة حاليا تتمتع بالشرعية التي منحها إياها البرلمان وهي تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب، وتتطلّع الى انجاز الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد في أكثر من مجال حتى تستأنف نموّها الاقتصادي والاجتماعي.وأكّد راشد خريجي الغنوشي عزم مجلس نواب الشعب على التعجيل ببناء المحكمة الدستورية لتكون المرجع المخوّل لقراءة الدستور. وأوضح أن الرسالة التي توجّه بها الى رئيس الجمهورية تتنزّل ضمن البحث عن اتفاق ووفاق للخروج من هذه الأزمة السياسية عبر الحوار وتبادل الرؤى بين الرئاسات الثلاث .وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفاؤله بوصول الديمقراطيين الى السلطة، لما يعرف عنهم من مساندة لحركات الديمقراطية في العالم ، وهو ما يبشّر بمزيد دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية بما يرسّخ التجربة الديمقراطية في تونس.من جهته بيّن Blome Donald Armin ، سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس في مختلف الميادين، ولاسيما في المجال الصحي في ظل ما تفشي فيروس كوفيد 19 خاصة من حيث توفير التلاقيح وحفظها وتوزيعها . واكّد استعداد بلاده لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من الهبات والمساعدات الامريكية لاسترجاع عافيتها، إضافة الى العمل مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على إرساء سياحة بديلة من ذلك السياحة الثقافية لتجاوز الازمة التي يمر بها القطاع.وأضاف السفير ان بلاده ستعمل ضمن الجزء الأخير من برنامج الألفية على مضاعفة حجم الدعم الخارجي لتونس .وبعد ان اعرب عن اعجابه بنجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا، ذكّر السفير بأن لتونس أصدقاء كثيرين في الولايات المتحدة الامريكية يمثّلون خير ضمانة للتطوير المتواصل لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مؤكّدا تعهّد الولايات المتحدة الامريكية بمواصلة دعمها القوي للتجربة الديمقراطية التونسية حتى تحقق أهدافها.