قطار على ذمة أنصار النهضة للمشاركة في مسيرة 27 فيفري ؟؟؟

تداولت الثلاثاء 23 فيفري صفحات التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بقابس يطلب بموجبها استئجار قطار لرحلة خاصة نحو العاصمة يوم 27 فيفري.ولم تتضح صحة الطلب من عدمه ولم تعلق حركة النهضة على الوثيقة المتداولة.يذكر أن النهضة دعت أنصارها إلى المشاركة في مسيرة 27 فيفري لدعم المسار الديمقراطي وحماية الدستور.يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.