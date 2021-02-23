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نقابة الاعلام تقرر شن اضراب عام بيومين في التلفزة التونسية

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 10:36 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - أعلنت الجامعة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل عن قرارها دخول كافة أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب عام يومي 13 و14 مارس القادم.

وأوضحت الجامعة العامة للإعلام وفق برقية الاضراب الصادرة بتاريخ 22 فيفري أن هذا الاضراب يأتي على خلفية ما وصفته تواصل سياسة المماطلة واللامبالاة بالمطالب المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وعلى رأسها خلاص مستحقات مالية وتسوية الوضعيات المهنية وفق نص البرقية.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221109

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 23 Février 2021 à 10h 45m |           
نشد على أيديكم للإضراب في هذه المؤسسة لأجل غير مسمى



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