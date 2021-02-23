نقابة الاعلام تقرر شن اضراب عام بيومين في التلفزة التونسية

باب نات -

أعلنت الجامعة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل عن قرارها دخول كافة أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب عام يومي 13 و14 مارس القادم.وأوضحت الجامعة العامة للإعلام وفق برقية الاضراب الصادرة بتاريخ 22 فيفري أن هذا الاضراب يأتي على خلفية ما وصفته تواصل سياسة المماطلة واللامبالاة بالمطالب المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وعلى رأسها خلاص مستحقات مالية وتسوية الوضعيات المهنية وفق نص البرقية.