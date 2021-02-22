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سوسة: طفلة ال 17 سنة تقتل مسنة عمرها 70 سنة

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 20:24 قراءة: 0 د, 43 ث
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة مساء يوم الثلاثاء 22 فيفري 2021، من إيقاف فتاتين عمرهن 12 و 17 سنة من أجل قتل إمرأة عمرها 70 سنة بمنزلها بمنطقة خزامة بمعتمدية حمام سوسة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاتين اعتادتا زيارة المسنة و البقاء معها و تنظيف منزلها، بمنطقة خزامة بمعتمدية حمام سوسة، مشيرا إلى أن المسنة اتهمت اليوم الفتاتين بسرقة مبلغ مالي قدره 60 دينارا.


وبحسب الأبحاث الأولية فإن الفتاة التي عمرها 12 سنة تمكنت من الفرار فيما بقيت الفتاة الثانية البالغة من العمر 17 سنة، مؤكدا أنه المسنة قامت بتعنيفها و شد شعرها، فقامت الأخيرة بدفعها لتسقط في المدرج و تتوفى على عين المكان.

وذكر نفس المصدر أنه تم إطلاق سراح الفتاة البالغة من العمر 12 سنة فيما تم الاحتفاظ بالفتاة الثانية، علما وأنها مفتش عنها لفائدة العائلة و تقطن بمعتمدية أكودة بولاية سوسة.

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