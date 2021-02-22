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ألفة حامدي: اتصلت بوزير النقل السابعة صباحا للاستفسار عن صحة اقالتي فنفى ذلك!!

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 14:40 قراءة: 0 د, 27 ث
كشفت الاثنين 22 فيفري، الر.م.ع المقالة للتونيسار أنه لم يتم اعلامها بقرار اقالتها رغم اتصالها بوزير النقل للاستفسار عن ذلك.

وأوضحت انها اتصلت صباح الاثنين حوالي الساعة السابعة صباحا بوزير النقل للاستفسار عن صحة قرار الاقالة فنفى ذلك وأكد لها أنها لا تزال في منصبها.


وأكدت الحامدي انه سيكون لها موعد مع الرأي العام لتوضيح ملابسات اقالتها.

يذكر أن وزارة النقل أعلنت صباح اليوم اقالة ألفة حامدي وقال وزير النقل ان سبب اقالة الحامدي هو اخطاؤها المتكررة وخرقها لواجب التحفظ من خلال نشر وثائق رسمية على الفايسبوك.



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