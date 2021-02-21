أريانة: ايام تكوينية حول الشباب سفراء السلامة المرورية

تتواصل بدار الشباب باريانة (من 18 الى 23 فيفري الجاري) فعاليات الايام التكوينية حول الشباب سفراء السلامة المرورية التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والادماج المهني باريانة بالشراكة مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بهدف تعزيز دور الشباب في مجال العمل التطوعي وخاصة تنمية قدراته على نشر الثقافة المرورية في محيطه للحد من حوادث الطرقات.وتاتي هذه الايام التكوينية في اطار نشاط نادي سفراء السلامة على الطرقات بتاطيرمن المشرفة والكاتبة العامة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات باريانة جيهان الكوكي التي صرحت ان "العمل متواصل لتكوين اكبرعدد ممكن من الشباب من مستويات اجتماعية وتعليمية مختلفة ليكونوا حلقة الوصل بينهم وبين مكونات المجتمع للتوعية والتحسيس من مخاطر الطريق وايضا المساعدة على انقاذ الارواح بالطرقات بعد تلقيهم للتكوين في مجال الاسعافات الاولية .واكدت الكوكي في هذا الصدد "مشاركة اكثر من 32 شابا وشابة في الدورة الاولى لاكاديمية سفراء السلامة المرورية حيث من المنتظر ان تشمل مثل هاته الدورات كافة المكاتب الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمختلف جهات البلاد لتعزيز الدور المحوري للشباب في التوعية من خطورة حوادث المرور والاسراع لنجدة المصابين" وفق تعبيرها.من جهته اعتبر رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات غفيف الفريقي ان "الشباب قادر على تحمل المسؤولية بكل ثقة في النفس كلما اتيحت له الفرصة ليكون فاعلا في المجتمع وحاملا لرسالة نبيلة ومنها رسالة التوقي من حوادث الطرقات " مشيرا الى "تسجيل نسبة 51 بالمائة من الحوادث المرورية بسبب السرعة والسهو وعدم الانتباه وعدم ملازمة اليمين بما ينجر عنها نسبة 65 بالمائة من القتلى وهي حوادث سببها في اغلب الاحيان المترجل والدراجات النارية والعادية داخل التجمعات السكنية ". وفق تقديره.واضاف الفريقي ان "الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ستدعم كل المبادرات الرامية الى نشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي باهمية الوقاية باعتماد كافة الوسائل المادية والبشرية ومنها تنظيم الدورات التكوينية وارساء اكاديميات سفراء السلامة على الطرقات بكافة مناطق الجمهورية للتقليص من عدد الجرحى والقتلى على الطرقات جراء حوادث المرور".هذا ومن المنتظر ان تنظم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات يوم 12 مارس القادم عملية بيضاء ومحاكاة لمختلف التدخلات جراء حادث مرور بمشاركة الشباب خريجي اكاديمية سفراء السلامة على الطرقات .