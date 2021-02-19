الفنان توفيق الناصر في ذمّة الله

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

و اسكنه فراديس جنانه

و رزق اهله و ذويه جميل الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون

نعت وزارة الشؤون الثقافية بكلّ حسرة فقيد الساحة الفنية التونسية الفنان القدير توفيق الناصر الذي وافته المنية اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 إثر صراع طويل مع المرض.ويعتبر الفقيد توفيق الناصر من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إثراء خزينة الغناء التونسية بحوالي 150 عمل على مدى 60 سنة من العطاء، حيث لحّن في مختلف الأغراض من القصيد إلى الأغنية الوطنية والعاطفية والدينية لأهم المطربين التونسيين على غرار علية وزهيرة سالم ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وعزالدين إيدير ومحسن الرايس.كما لحّن الراحل إلى المطرب السعودي محمد عبده قصيد «جريح» كلمات الشاعر فائق عبد الجليل بالإضافة إلى تلحينه لعدد من المطربين من المغرب والجزائر وليبيا.غنّى توفيق الناصر كذلك لكبار الشعراء مثل نزار قباني وأحمد شوقي وأحمد اللغماني وأحمد خير الدين وغيرهم.انطلقت مسيرته الفنية منذ انضمامه إلى الكشافة التونسية في مدينة صفاقس أين نشط في فرقة "دار الثقافة والتعاون المدرسي" قبل أن ينضمّ إلى معهد الرشيدية حيث تتلمذ على يد صالح المهدي والطاهر غرسة ومحمد التريكي وخميس ترنان ومنه إلى جمعية الرعد للتمثيل والموسيقى التي تخرّج منها علي بن عيّاد وعلية..بدأ بالعمل مع بعض الفرق الموسيقية مثل فرقة "ليالي تونس" للمستاري العيد، وفرقة "المنار" لرضا القلعي وفرقة "العصر" لحسن الغربي قبل أن يبعث فرقة "البخت" رفقة صديقه عز الدين إيدير في أواخر الخمسينات وبداية الستينات..انضمّ الفقيد توفيق الناصر إلى المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية سنة 1966.من أبرز أعماله الفنية نذكر "ايجيك نهار وتتفكرني" و"وداعا لست أهواك" و"يا اللي انت غالي علية" و"صباحك سكر" و"أمي" و"ساكنة في القلب يا مشكايا" وغيرها.