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سامية عبو : من يمد اليد للنهضة شريك في الإجرام بحق البلاد واذا تحالف معها التيار فسأتركه

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 15:53 قراءة: 1 د, 0 ث
قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الجمعة انها لا ترفض المشاركة السياسية مع النهضة فقط بل تعتبر مد اليد الى الحركة جريمة بحق البلاد.

وأضافت سامية عبو " من يروج إعلاميا الى إمكانية الدخول في المستقبل في حكومة مشتركة مقابل إبقاء الغنوشي على رأس البرلمان يجب ان يحاكم بدوره بتهمة إثارة اجواء التوتر داخل البرلمان".
وتابعت سامية عبو " حكمنا في السابق مع النهضة لنستنتج انها مارست الاجرام وان المشاركة معها في حكومة مستقبلة اجرام".

واتهمت عبو الغنوشي بالاستيلاء على سلطات رئيس الجمهورية مشيرة الى أنه يتعمد استقبال السفراء ورئيس الاتحاد الاروبي .

وأشارت عبو الى أن الغنوشي هو من يُحرك في حكومة المشيشي كالدمى ويتصرف وكأن الدولة ملك له بحسب تعبيرها وشددت عبو على أن الغنوشي لديه سلطة على القضاء , وذّكرت بتصريحاته عندما قال نبيل القروي سوف يغادر السجن معززا مكرما .

وقالت سامية عبو الغنوشي يحكم في القضاء من خلال بعض القضاة المتورطين ,وخروج رئيس قلب تونس نبيل القروي من السجن هو ادانة للغنوشي وللقضاء بحسب تعبيرها لان ملفه معروف بالنسبة اليهم .
وأضافت سامية عبو قائلة احتمال كبير أن يخرج نبيل القروي يوم الاثنين معززا مكرما وهذا أمر خطير .




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220879

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 19 Février 2021 à 16h 56m |           
يعني الغنوشي يحكم في البرلمان وفي القضاء وفي المشيشي وفي الداخلية وفي رءيس الجمهورية وفي الديوانة وفي الصحة وفي ... وكيف نقولولها راك مريضة برا ارتاح تقول كيفاش... على فكرة اكبر خادمة وفية للغنوشي هي. كل ما يطيوها ميكرو تعاود اسمو عشرة مرات على الاقل ... ويمكن حتى في الليل تبات تحلم بالغنوشي ...

Afarit  ()  |Vendredi 19 Février 2021 à 16h 00m |           
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https://www.youtube.com/watch?v=OZzL15OdxdM&t=3s



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