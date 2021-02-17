المنتخب الوطني للأواسط على أتم الاستعداد لمواجهة المنتخب الناميبي

أنهى المنتخب التونسي للأواسط مساء يوم الأربعاء تحضيراته لمباراته الثانية أمام نظيره الناميبي المقررة يوم الخميس 18 فيفري بملعب شيخة بوادية بنواكشوط على الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلي ( الخامسة بتوقيت تونس) في اطار نهائيات كأس افريقيا 2021 .وكانت الحصة التدريبية التي شارك فيها كل اللاعبين فرصة للمدرب ماهر الكنزاري لضبط خياراته الفنية ووضع اللمسات الاخيرة على الرسم التكتيكي المزمع انتهاجه وتحديد اخر ملامح التشكيلة الاساسية التي ينوي الاعتماد عليها.من جهة أخرى تتواصل بنواكشوط الحالة السيئة للطقس وذلك بسبب تواجد الرياح الرملية الكثيفة لليوم الثاني على التوالي الرياح الرملية حيث تنعدم الرؤيا حتى لمسافات قريبة.هذا وقد عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم السنغالي ادالبرت ديوف لادارة مباراة الغد وسيساعده يوسف وحيد البوصاطي من مصر كحكم مساعد أول و اديا ايسيو سيسي من السنغال كمساعد ثاني أما الحكم الرابع فهو محمد علي موسى من النيجروسيلعب المنتخب التونسي باللون الاحمر اما المنتخب الناميبي فسيرتدي اللون الأزرقوللاشارة فان المباراة ستكون منقولة على قنوات bein sports