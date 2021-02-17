   Om Kalthoum - يا ظالمني  

بولبابه سالم لقناة الحرة : هناك مساعي يقودها اتحاد الشغل لحل الأزمة و الخلاف في تونس سياسي و ليس دستوري

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 19:30 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته على قناة الحرة الأمريكية ان هناك صراع على السلطة في تونس بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الخلاف سياسي و ليس دستوري ، و اعتبر في برنامج "اليوم" أن رئيس الدولة يريد التدخل في بعض التعيينات بينما يرغب هشام المشيشي ان يكون رئيسا للحكومة و ليس موظفا او وزيرا أولا ..

و لاحظ بولبابه سالم ان الازمات في تونس تصل حافة الهاوية ثم تتم التسوية و هناك اليوم مساعي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لتطويق الخلاف .
من ناحية اخرى اقر بولبابه سالم ان الاستقرار في تونس رهين تغيير القانون الانتخابي و انشاء المحكمة الدستورية .






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