بولبابه سالم لقناة الحرة : هناك مساعي يقودها اتحاد الشغل لحل الأزمة و الخلاف في تونس سياسي و ليس دستوري

باب نات -

قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته على قناة الحرة الأمريكية ان هناك صراع على السلطة في تونس بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الخلاف سياسي و ليس دستوري ، و اعتبر في برنامج "اليوم" أن رئيس الدولة يريد التدخل في بعض التعيينات بينما يرغب هشام المشيشي ان يكون رئيسا للحكومة و ليس موظفا او وزيرا أولا ..و لاحظ بولبابه سالم ان الازمات في تونس تصل حافة الهاوية ثم تتم التسوية و هناك اليوم مساعي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لتطويق الخلاف .من ناحية اخرى اقر بولبابه سالم ان الاستقرار في تونس رهين تغيير القانون الانتخابي و انشاء المحكمة الدستورية .