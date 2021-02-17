الافراج عن أحد الموقوفين في ملف النفايات الإيطالية

باب نات - صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسوسة جابر الغنيمي اليوم الأربعاء لباب نات انه تم الافراج عن المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من سجن ايقافه وذلك فيما يعرف بقضية النفايات الإيطالية.



وللتذكير فانه تم إيقاف عدة مسؤلين من بين وزير البيئة المُقال ومدير ديوانه والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في النفايات وبعض المديرين وعدد من المديرين في وكالة حماية المحيط وملازم في الديوانة وصاحب مخبر تحاليل كما شملت الابحاث ايضا وزير البيئة السابق وقنصل وإدراج صاحب المؤسسة التي قامت بعملية استيراد النفايات بالتفتيش...



