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المشيشي: لم ألغ التحوير الوزاري والاعفاءات ستحسّن أداء مؤسسات الدولة

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 13:04 قراءة: 0 د, 31 ث
ال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 في تصريح لاذاعة موزاييك إن الإعفاءات الوزارية التي تمت يوم أمس جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات، قائلا إن الوزاراء الذين تم تعيينهم بالنيابة لهم كامل الصلاحيات ضمن الوزارات التي يشرفون عليها.

واعتبر المشيشي أن هذه الاعفاءات من شأنها إسترجاع نسق العمل العادي للمؤسسات الدولة.


ونفى رئيس الحكومة فرضية إلغاء التحوير الوزاري المقرر، مشددا على أن الاجراءات المتبعة خلال هذا التحوير أٌعتمدت سابقا.

كما دعا إلى تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال الهيكل الوحيد الكفيل بفض هذا الإشكال حسب تقديره. وجاء ذلك خلال موكب تسليم شهادة نظام جودة ''إيزو 9001'' لفائدة وزارة التجهيز.

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