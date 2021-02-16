مريم بن مولاهم: موتوا... فتفتوا.... الشيخ عبد الفتاح مورو جاني لخطوبتي ..

نشرت الممثلة مريم بن مولاهم صورة لها وهي تراقص الشيخ عبد الفتاح مورو خلال حفل خطوبتها.وقالت مريم بن مولاهم على صفحتها بالأنستغرام " والله شرفني ونورني إنو جاني عبد الفتاح مورو وخذا بخاطري وكان شرف ليا إنو قرالي الفاتحة متاع ليلة خطوبتي هو و إبنو وأنا من اشد المعجبين به"، مضيفة " فتفتوا أنا الملكة".