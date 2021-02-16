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مريم بن مولاهم: موتوا... فتفتوا.... الشيخ عبد الفتاح مورو جاني لخطوبتي ..

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 12:39 قراءة: 0 د, 18 ث
نشرت الممثلة مريم بن مولاهم صورة لها وهي تراقص الشيخ عبد الفتاح مورو خلال حفل خطوبتها.

وقالت مريم بن مولاهم على صفحتها بالأنستغرام " والله شرفني ونورني إنو جاني عبد الفتاح مورو وخذا بخاطري وكان شرف ليا إنو قرالي الفاتحة متاع ليلة خطوبتي هو و إبنو وأنا من اشد المعجبين به"، مضيفة " فتفتوا أنا الملكة".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220672

Sarramba  (South Africa)  |Mardi 16 Février 2021 à 14h 48m |           
جاك باش يكحل على البركون



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