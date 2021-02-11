لطفي العماري يسأل عبد الفتاح مورو "هل كنت آخر البلديّة في النهضة؟" والأخير يجيب "ثمة شكون أبْلد مني"

نزل الاربعاء 10 فيفري، الشيخ عبد الفتاح مورو ضيفا على قناة التاسعة في برنامج "هاذي اخرتها" الذي يقدمه الاعلامي برهان بسيس.وخلال الحوار سأل لطفي العماري عبد الفتاح مورو قائلا "هل كنت آخر البلدية في حركة النهضة" فرد مورو بنبرة تهكمية "ثمة شكون أبلد مني" في اشارة الي أن مسألة البلدية وغير البلدية لم تطرح يوما.وفي سياق اخر أكد مورو على وجود خلاف كبير بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والراحل حسن الغضباني لم يكشف عن تفاصيله...