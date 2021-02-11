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لطفي العماري يسأل عبد الفتاح مورو "هل كنت آخر البلديّة في النهضة؟" والأخير يجيب "ثمة شكون أبْلد مني"

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 26 ث
نزل الاربعاء 10 فيفري، الشيخ عبد الفتاح مورو ضيفا على قناة التاسعة في برنامج "هاذي اخرتها" الذي يقدمه الاعلامي برهان بسيس.
وخلال الحوار سأل لطفي العماري عبد الفتاح مورو قائلا "هل كنت آخر البلدية في حركة النهضة" فرد مورو بنبرة تهكمية "ثمة شكون أبلد مني" في اشارة الي أن مسألة البلدية وغير البلدية لم تطرح يوما.

وفي سياق اخر أكد مورو على وجود خلاف كبير بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والراحل حسن الغضباني لم يكشف عن تفاصيله...




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220337

Devil  (France)  |Jeudi 11 Février 2021 à 11h 02m |           
"Baldi" ou pas "Baldi" : telle est la question

tu me fais pitié...


Delavant  (France)  |Jeudi 11 Février 2021 à 09h 49m |           
Wra Elbawik et Baldia c'est le discours de celui qui n'en a pas. Ce pauvre AMERI confond posture et pertinence. à ce rythme SIDI AMOR EL FAWECH aurait pu gouverner la Tunisie ( Pourquoi pas ? il suffit de le croire très fort et le tour est joué). Avec les Ghannouchi ,ABIR Moussi et Kais Said , il y'a peut être des faux journalistes ou plutôt des faux prophètes qu'il faut bannir de la vie public pour que la Tunisie retrouve l'équilibre qui
nous manque aujourd'hui.



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