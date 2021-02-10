   Om Kalthoum - ذكريات  

هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي: ثبت أن الغنوشي هو رئيس الجهاز سري ولا بد من اسقاطه بالشارع ومحاسبته

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 16:20 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - جدّدت الاربعاء 10 فيفري، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي توجيه أصابع الاتهام لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
وقال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي على هامش ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، ان حقيقة الغرفة السوداء انكشفت وأن حقيقة الجهاز السري انكشفت وأن الغنوشي هو زعيم هذا الجهاز السري.
وقال الرداوي "اليوم لدينا رئيس برلمان هو رئيس جهاز سري ولابد من اسقاطه شعبيا وبالشارع ولا بد من محاكمته ومحاسبته".



اقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن الشهيدين: "وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي متواطئ مع عدد من القيادات الأمنية في سرقة ما تم حجزه بمنزل مصطفى خذر"


وأضاف الرداوي "أحنا جبنا الغنوشي للبحث في ملف الجهاز السري" موضّحا أنه تم الاستماع للغنوشي كمشتكي به لدى فرقة الأبحاث في القضايا الارهابية بالعوينة.

وقال "الغنوشي ارتكب أخطاء في البحث وأحنا ما حبيناش نصرّحو بمحتوي بحثه وملفه موجود ضمن ملف الجهاز السري وسنحاكمه ونلاحقه بالقانون".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220299

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 10 Février 2021 à 17h 37m |           
شرذمة الدفاع عن قتلة الشهيد بلعيد وطمس الحقاءق ... والتمويه



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 10 فيفري 2021 | 28 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
22° :الرطــوبة
تونــس 13°
 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1318°-1120°-1116°-1110°-7
  • Avoirs en devises
    22386,3

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27400 DT        1$ =2,73233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   1641,4 MDT