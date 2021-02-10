هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي: ثبت أن الغنوشي هو رئيس الجهاز سري ولا بد من اسقاطه بالشارع ومحاسبته

باب نات -

جدّدت الاربعاء 10 فيفري، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي توجيه أصابع الاتهام لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.وقال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي على هامش ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، ان حقيقة الغرفة السوداء انكشفت وأن حقيقة الجهاز السري انكشفت وأن الغنوشي هو زعيم هذا الجهاز السري.وقال الرداوي "اليوم لدينا رئيس برلمان هو رئيس جهاز سري ولابد من اسقاطه شعبيا وبالشارع ولا بد من محاكمته ومحاسبته".وأضاف الرداوي "أحنا جبنا الغنوشي للبحث في ملف الجهاز السري" موضّحا أنه تم الاستماع للغنوشي كمشتكي به لدى فرقة الأبحاث في القضايا الارهابية بالعوينة.وقال "الغنوشي ارتكب أخطاء في البحث وأحنا ما حبيناش نصرّحو بمحتوي بحثه وملفه موجود ضمن ملف الجهاز السري وسنحاكمه ونلاحقه بالقانون".